Пожарные и волонтеры в Кемском районе объединились для борьбы с огнем

В начале августа возникла сложная ситуация из-за лесных пожаров вблизи поселка Кривой Порог.

Совместная работа профессионалов и добровольцев в Кемском районе помогла справиться с лесными пожарами и обезопасить жилые дома в поселке Кривой порог. Огонь подошел близко в населенному пункту, но угрозу оперативно локализовали. На борьбу со стихией вышли не только профессиональные пожарные, но и добровольцы. Вместе с пожарными и волонтерами на место прибыл глава Кемского городского поселения Егор Дыкуль.

«Благодаря совместным усилиям нам удалось взять ситуацию под контроль и не допустить распространения огня к жилым домам. Это еще раз доказывает, насколько в таких ситуациях важно действовать оперативно и слаженно. Однако главная защита от подобных ЧП — соблюдение каждым элементарных правил пожарной безопасности в лесу», — сообщил руководитель отряда противопожарной службы по Кемскому району Олег Протасов.

Тушение проводилось с помощью ранцевых лесных огнетушителей — основного инструмента в труднодоступной местности. Поддержку кемским пожарным оказали их коллеги из Пудожского района, которые одновременно боролись с возгоранием у поселка Красногорский, где огонь также приблизился к жилью на опасное расстояние.

В Карелии продолжает действовать особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров и любые действия, которые могут спровоцировать новые возгорания. Нарушителям грозят серьезные штрафы, а в случае тяжелых последствий — уголовная ответственность.