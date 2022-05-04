890x80
Реклама
Новый вид сарафанного радио. Что это?
04.05.2022 11:05
Водители грузовиков на севере Карелии выходили в рейсы с поддельными штампами о медосмотре
05.05.2022 17:20
На севере Карелии строители разломали единственный мост, связывающий поселок с внешним миром, и ушли (ФОТО)
Сегодня 06:40
В Петрозаводске найдена пропавшая трое суток назад девушка
Сегодня 00:23
Опытный вор дал советы, как защитить свое жилье
Сегодня 00:10

Пожарные из Карелии отправились спасать леса в Зауралье

Новости. Общество
14:49, 06 Мая 2022
фото: © Правительство Карелии

Новости партнеров

Парашютисты-десантники Авиалесоохраны из Карелии помогут зауральским огнеборцам в тушении природных пожаров.

Глава Карелии Артур Парфенчиков проводил сегодня, 6 мая, 50 пожарных Карельского центра авиалесоохраны в Курган. Об этом руководитель республики пишет на своей странице в соцсети.

«Там горит лесостепь. В прошлом году Карелия тоже столкнулась с серьезными лесными пожарами, впервые за много лет. Тогда нам на помощь пришли пожарные из других регионов. Теперь наш черёд помогать», — подчеркнул Парфенчиков.

По словам главы Карелии, большая часть отряда, отправившаяся в Зауралье, — с севера республики, где пожароопасный сезон начинается позже, чем в других районах.

«Многие уже помогали бороться с лесными пожарами в Мордовии, Якутии, Красноярске. Есть и новобранцы, прошедшие предварительно специальную подготовку», — пишет руководитель региона.

Парфенчиков пообещал не оставить без внимания карельские леса без внимания, несмотря на командировку парашютистов-десантников.

«Если говорить о центре Авиалесоохраны, то в этом году мы укомплектовали штат на 100 процентов, и большинство сотрудников, а это более 200 человек, остаются сейчас в республике. Всего же численность лесопожарных формирований составляет более 3 тысяч человек. Важно, что мы добились увеличения федеральной финансовой поддержки. Но кроме того, из республиканского бюджета на охрану лесов от пожаров мы направили в этом году в 4 раза больше средств, чем в 2021-м году», — напомнил глава республики.

Как пишет 45.Ru, в Зауралье, где огонь подбирается к населенным пунктам, уже прибыли 370 парашютистов-десантников из Свердловской, Ханты-Мансийской и Омской областей и Поморья.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.05.2022, 16:27
«Приезжает водитель к поставщику в Финляндии. Ему отвечают, нет, мы грузить не будем»
29.04.2022, 18:07
Самый богатый депутат Заксобрания Карелии заработал за год более 200 млн рублей
03.05.2022, 15:00
«У меня не осталось ничего в России»: Олег Тиньков попрощался со своим банком и заявил, что «забирает из страны» бренд Tinkoff
03.05.2022, 08:48
Сергей Маковецкий в Петрозаводске: «Не помню, когда ещё на премьерах так принимали спектакли, как сегодня»
04.05.2022, 12:49
Бывшую правительственную дачу в Карелии приватизируют в состоянии разрухи
01.05.2022, 13:47
Спикер Петросовета в шоке: две женщины ночью «глумились над чувствами жителей Петрозаводска» (ВИДЕО)

Аналитика

05.05.2022 15:14
Тема недели
Этот День Победы: как будем отмечать 9 мая
Жителей Карелии ждет парад, «Бессмертный полк», салют и еще около 170 мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы.
Везет с «Петровичем»
05.05.2022 13:26
«Дискомфортная городская среда»
04.05.2022 14:26
«Рискуют от безысходности»: как санкции ударили по грузоперевозкам в Карелии
29.04.2022 16:54
Национальная библиотека Карелии «протекла» и требует очередных миллионов
28.04.2022 17:09
Вся аналитика

Чтиво

05.05.2022 13:00
Уроки выживания
«Как раньше уже не будет»
Стоит ли ждать дефолта, сколько нужно держать при себе наличных средств и что всё-таки делать с инфляцией и сбережениями? — советы экономиста из Карелии.
Что делать при отмене туров
29.04.2022 13:51
«Мои работы тонированы в кофе и отбелены в соде»
21.04.2022 15:47
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске почтили память погибших участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
26.04.2022 13:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.