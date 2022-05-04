Пожарные из Карелии отправились спасать леса в Зауралье

Парашютисты-десантники Авиалесоохраны из Карелии помогут зауральским огнеборцам в тушении природных пожаров.

Глава Карелии Артур Парфенчиков проводил сегодня, 6 мая, 50 пожарных Карельского центра авиалесоохраны в Курган. Об этом руководитель республики пишет на своей странице в соцсети.

«Там горит лесостепь. В прошлом году Карелия тоже столкнулась с серьезными лесными пожарами, впервые за много лет. Тогда нам на помощь пришли пожарные из других регионов. Теперь наш черёд помогать», — подчеркнул Парфенчиков.

По словам главы Карелии, большая часть отряда, отправившаяся в Зауралье, — с севера республики, где пожароопасный сезон начинается позже, чем в других районах.

«Многие уже помогали бороться с лесными пожарами в Мордовии, Якутии, Красноярске. Есть и новобранцы, прошедшие предварительно специальную подготовку», — пишет руководитель региона.

Парфенчиков пообещал не оставить без внимания карельские леса без внимания, несмотря на командировку парашютистов-десантников.

«Если говорить о центре Авиалесоохраны, то в этом году мы укомплектовали штат на 100 процентов, и большинство сотрудников, а это более 200 человек, остаются сейчас в республике. Всего же численность лесопожарных формирований составляет более 3 тысяч человек. Важно, что мы добились увеличения федеральной финансовой поддержки. Но кроме того, из республиканского бюджета на охрану лесов от пожаров мы направили в этом году в 4 раза больше средств, чем в 2021-м году», — напомнил глава республики.

Как пишет 45.Ru, в Зауралье, где огонь подбирается к населенным пунктам, уже прибыли 370 парашютистов-десантников из Свердловской, Ханты-Мансийской и Омской областей и Поморья.