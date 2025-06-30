Пожарные из Костомукши и Ледмозера помогли освободить трассу после смертельного ДТП с фурой

Новые подробности аварии в Карелии, в которой погиб водитель большегруза.

Авария, напомним, произошла 29 июня около 17:30 на 149 км федеральной автодороги А-137 «автодорога Р-21 Кола- Тикша-Ледмозеро-Костомукша-госграница». В ней погиб 50-летний водитель фуры DAF. Как удалось выяснить «Столице на Онего», водитель был из Костомукши, в авто он ехал один в сторону Костомукши.

Напомним, что по неизвестным пока причинам он выехал на встречную полосу и допустил опрокидывание автомобиля. Также грузовик врезался в легковушку Ford, которая двигалась во встречном направлении. Но, к счастью, во второй машине никто не пострадал, так как машина успела затормозить.

В итоге сам водитель погиб, а металлолом, который он перевозил, высыпался на дорогу и обочину. Из-за фуры было затруднено движение. Разгребать последствия ДТП пришлось пожарным из Ледмозера, Костомукши. Позднее пожарный второй пожарно-спасательный отряд ФПС по РК опубликовал фото.