Пожарные из поселка Карелии сделали окопные свечи для участников СВО

В Лоухском районе спасатели изготовляют окопные свечи для бойцов спецоперации.

Сотрудники пожарной части №59 поселка Пяозерский принимают участие в акции, в рамках которой изготовляют окопные свечи для бойцов СВО. Об этом пишут в паблике «ОПС по Лоухскому району».

Спасатели поблагодарили жителей поселков Пяозерский и Кестеньга за помощь в сборе жестяной тары для свечей.