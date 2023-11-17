Пожарные Карелии доставали из автомобиля пострадавших в ДТП со смертельным исходом

Пожарных Олонецкого района привлекали для ликвидации последствий ДТП со смертельным исходом.

Помощь пожарных потребовалась после страшной аварии в Олонецком районе. Об этом стало известно из официального паблика отряда противопожарной службы района.

Как рассказали в ОПС Олонецкого района, в субботу, 18 ноября, в 15.16 поступило сообщение о дорожной аварии в поселке Ильинском на улице Антульской возле дома № 11. Там произошло легковой автомобиль, съехав в кювет, столкнулся с препятствием.

На место ДТП выезжали 5человек личного состава ПЧ-36 поселка Ильинский. Пожарные, осмотрев место аварии, отключили аккумуляторную батарею и деблокировали пострадавших.

Напомним, в дорожной аварии в Олонецком районе погиб человек.

Прокуратура проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом в Олонецком районе. Предварительно установили, что 63-летний водитель автомобиля марки «Лада Калина» не справился с управлением, автомобиль занесло, и он опрокинулся в кювет.



В результате ДТП водитель скончался на месте,

а 65-летний пассажир был госпитализирован.