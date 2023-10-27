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Пожарные Карелии эвакуировали студентов и работников из общежития

Новости. Общество
09:36, 28 Октября 2023
фото: © ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району» / ВК

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Пожарные эвакуировали студентов и работников техникума в Олонце.

О тренировочной эвакуации рассказали  в отряде противопожарной службы Олонецкого района.

Учения пожарных проходили в Олонце в пятницу, 27 октября.

Во время учений и служебной подготовки личный состав отряда  противопожарной службы Олонецкого района (ПЧ-35)  провел  пожарно-тактическое занятие по тушению условного пожара в Олонецком техникуме.

Во время тренировочного тушения огня из здания общежития техникума пожарные  эвакуировали работников и проживающих.

 

 

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