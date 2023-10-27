Пожарные Карелии эвакуировали студентов и работников из общежития

Пожарные эвакуировали студентов и работников техникума в Олонце.
О тренировочной эвакуации рассказали в отряде противопожарной службы Олонецкого района.
Учения пожарных проходили в Олонце в пятницу, 27 октября.
Во время учений и служебной подготовки личный состав отряда противопожарной службы Олонецкого района (ПЧ-35) провел пожарно-тактическое занятие по тушению условного пожара в Олонецком техникуме.
Во время тренировочного тушения огня из здания общежития техникума пожарные эвакуировали работников и проживающих.
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