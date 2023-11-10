Пожарные Медвежьегорска спасли женщину в пограничном состоянии

Спасатели на руках отнесли до машины скорой женщину, остро нуждавшуюся в помощи.
Утром 12 ноября пожарные Медвежьегорска помогли работникам скорой помощи.
Огнеборцы перенесли на носилках больную, которой потребовалась немедленная госпитализация.
Брандмейстеры спустили женщину из квартиры на четвертом этаже, сообщается в паблике местных брандмейстеров.
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