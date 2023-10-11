Пожарные на острове в Онежском озере спасли лес от огня

Днем 10 числа на острове рядом с Кижи загорелся рыбацкий домик.

Во вторник, 10 октября, в 16.30, спасатели острова Кижи узнали о пожаре на острове Долгий в четырех километрах к востоку от музея-заповедника.



Черный густой дым заметил инспектор Артем Бородий, который завершал пеший обход острова.



Вскоре спасатели погрузили оборудование на пожарно-спасательный катер «Мастер-600» и вышли в акваторию Онежского озера.



Не смотря на волны и сильный ветер, пожарные в максимально сжатые сроки преодолели пятикилометровое расстояние до острова, говорится в сообщении огнеборцев.



Во время разведки специалисты установили, что возгорание произошло не на острове Долгий, а на соседнем безымянном островке.



«Когда мы причалили к берегу, — рассказал руководитель тушения пожара Максим Курицын, — то было установлено, что горит рыбацкая избушка, причем сделанная из добротных бревен. Ветер с каждой секундой все больше и больше раздувал огонь. Мы понимали, что строение было уже не спасти, но огонь, который перекинулся на лес, нужно было остановить как можно быстрее, чтобы не было большой беды. Установив мотопомпу, протянули магистральную линию и приступили к ликвидации пожара и спасению леса».



Брандмейстерам на тушение пламени потребовалось порядка десяти минут. Причину возгорания устанавливают специалисты.