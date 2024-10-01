Пожарные несколько часов боролись с огнем в Приладожье Карелии

Многоквартирный дом в городе Лахденпохья сгорел дотла.

Глава администрации Лахденпохского района Карелии Оксана Жесткова сообщила подробности пожара на улице Фанерная, где огонь охватил двухэтажный многоквартирный дом.

По словам главы администрации, пожарные до вечера боролись с огнем, хотя дом загорелся ещё днём. Более того - проливать здание будут всю ночь.

Судя по видео, дом сгорел дотла - от него остались лишь кирпичные трубы. В ближайшее время их должны снести. Кроме того, территорию оцепят для безопасности местных жителей. Сам дом был расселен, размещение никому не требуется.

Напомним, ранее в сети появились кадлы мощного пожара в городе Лахденпохья.