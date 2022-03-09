Пожарные ночью три часа тушили загоревшийся в поселке Карелии сарай

Хозяйственная постройка загорелась в ночь на 19 марта в поселке Шальский Пудожского района Карелии, сообщили в МЧС.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, 19 марта в 01:25 пожарно-спасательные подразделения Пудожского района (12 человек, 4 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в хозяйственной постройке по адресу: Пудожский район, поселок Шальский, ул. Партизанская у дома 29.

Пожар удалось ликвидировать только через три часа, в 04:25.

О пострадавших не сообщается.