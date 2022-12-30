Пожарные обнаружили останки человека в сгоревшем доме на востоке Карелии

Трагедия произошла утром 6 января в Пудожском районе Карелии.

В пятницу, 6 января, в 05.46 дежурные отделения пожарных частей Пудожского района выехали по тревоге на место пожара в поселке Кривцы.



Загорелся одноэтажный деревянный дом по улице Лесной. К моменту прибытия первого подразделения дом был полностью охвачен огнем, обрушилась кровля.



При разборке завалов обнаружены останки человека. Причина пожара устанавливается, говорится в сообщении паблика «Отряд Противопожарной Службы по Пудожскому району».