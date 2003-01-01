Пожарные оказали помощь при ДТП на трассе «Кола» в Карелии

Вчера на 865 километре федеральной трассы «Кола» легковой автомобиль съехал в кювет. На место происшествия выехали сотрудники пожарной части для оказания помощи и оценки обстановки.

Сигнал о дорожно-транспортном происшествии поступил в систему «112», сообщает Госкомитет Карелии по безопасности. К месту вызова направилось отделение пожарной части №22 по охране города Кемь в составе пяти человек.

Пожарные провели осмотр места аварии и автомобиля. Угроза возгорания или иных опасных последствий не была зафиксирована. Применение аварийно-спасательного инструмента (ГАСИ) не потребовалось.

В результате инцидента пострадавших нет.

Госкомитет напоминает, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить по единому номеру 112.

Ранее на трассе «Кола» произошло столкновение двух автомобилей.