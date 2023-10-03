Пожарные отстояли у огня дом и баню в Беломорском районе Карелии

Днем в среду в Беломорском районе горела дача.

О происшествии рассказали в паблике отряда противопожарной службы Беломорского района.

Днём в среду, 4 октября, поступило сообщение о пожаре в частном дачном доме по улице Сальноволокской.



К месту происшествия были направлены сотрудники пожарной части №61 по охране Беломорска.



Прибывшие на место первые пожарные подразделения увидели полностью охваченный огнем дом, вокруг было сильное задымление.

Огнеборцы остановили распространение пожара, потушили его очаг и остановили горение.



С огнём боролись 6 человек личного состава Беломорской пожарной части, были задействованы две автоцистерны.

В пожара никто не пострадал. Причина и виновные устанавливаются.



