Пожарные отстояли у огня дом и баню в Беломорском районе Карелии

Днем в среду в Беломорском районе горела дача.
О происшествии рассказали в паблике отряда противопожарной службы Беломорского района.
Днём в среду, 4 октября, поступило сообщение о пожаре в частном дачном доме по улице Сальноволокской.
К месту происшествия были направлены сотрудники пожарной части №61 по охране Беломорска.
Прибывшие на место первые пожарные подразделения увидели полностью охваченный огнем дом, вокруг было сильное задымление.
Огнеборцы остановили распространение пожара, потушили его очаг и остановили горение.
С огнём боролись 6 человек личного состава Беломорской пожарной части, были задействованы две автоцистерны.
В пожара никто не пострадал. Причина и виновные устанавливаются.
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