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Пожарные отстояли у огня дом и баню в Беломорском районе Карелии

Новости. Происшествия
16:13, 04 Октября 2023
фото: © ОПС по Беломорскому району / ВК

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Днем в среду в Беломорском районе горела дача.

О происшествии рассказали в паблике отряда противопожарной службы Беломорского района.

Днём в среду, 4 октября, поступило сообщение о пожаре в частном дачном доме по улице Сальноволокской.

К месту происшествия были направлены сотрудники пожарной части №61 по охране Беломорска.

Прибывшие на место первые пожарные подразделения увидели полностью охваченный огнем дом, вокруг было сильное  задымление.

Огнеборцы остановили распространение пожара, потушили его  очаг и остановили горение.

С огнём боролись 6 человек личного состава Беломорской пожарной части, были задействованы две автоцистерны.

В пожара никто не пострадал. Причина и виновные устанавливаются.

 

 

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