Пожарные показали дом, где сгорели два жители Карелии (ФОТО)

В Медвежьегорске при пожаре в частном доме погибли два человека, сообщили в МС Карелии.

Сегодня, 18 января, в 9.20 в Медвежьегорске произошел пожар в частном доме на улице Дорофеева.

К месту пожара выдвинулись дежурные караулы Медвежьегорской и Пиндушской пожарных частей. Всего в тушении пожара принимало участие 12 человек личного состава и три пожарных автомобиля.

К 10.30 мин. пожар был ликвидирован. В результате пожара выгорели помещения внутри дома. На месте пожара пожарными были обнаружены тела двух мужчин.

Причины пожара выясняются.

В паблике пожарных-спасателей Медгоры опубликованы фото с места трагедии.