Пожарные показали дом, где сгорели два жители Карелии (ФОТО)

В Медвежьегорске при пожаре в частном доме погибли два человека, сообщили в МС Карелии.
Сегодня, 18 января, в 9.20 в Медвежьегорске произошел пожар в частном доме на улице Дорофеева.
К месту пожара выдвинулись дежурные караулы Медвежьегорской и Пиндушской пожарных частей. Всего в тушении пожара принимало участие 12 человек личного состава и три пожарных автомобиля.
К 10.30 мин. пожар был ликвидирован. В результате пожара выгорели помещения внутри дома. На месте пожара пожарными были обнаружены тела двух мужчин.
Причины пожара выясняются.
В паблике пожарных-спасателей Медгоры опубликованы фото с места трагедии.
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