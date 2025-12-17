Пожарные показали, как доставали из-под бревен автомобиль с погибшим петрозаводчанином

Появляются все новые подробности и фото с места жуткой аварии в селе Шокша Прионежского района.
Свои фотографии опубликовал Госкомитет Карелии по безопасности. На снимках — пожарные деблокируют автомобиль, а попросту пытаются достать тело погибшего из того, что осталось от авто после аварии.
Напомним, на опасном повороте водитель лесовоза опрокинул прицеп на автомобиль движущийся в встречном направлении. Водитель «Ларгуса» погиб. Им оказался 46-летний житель Петрозаводска.
На снимках видно, что упавшие бревна буквально расплющили легковушку вместе с ее водителем.
