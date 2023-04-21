Пожарные потушили железную дорогу на севере Карелии

Спасатели Беломорского района Карелии справились с возгоранием травы и кустарника возле железнодорожных путей.
Днем 11 июня беломорские пожарные приняли информацию о возгорании сухой травы и кустарника у железной дороги.
К месту происшествия выехали спасатели регионального Госкомитета по безопасности населения. Пожар успел распространиться на площади 20 х 50 метров.
Пострадавших нет. Причина и виновные устанавливаются, сообщили в паблике «ГКУ РК «ОПС по Беломорскому району».
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