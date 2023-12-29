Пожарные преподнесли бывшей смотрительнице кижских памятников новогодний подарок

Пенсионерка проживает в доме с печным отоплением в деревне Кургеницы.

Перед новым годом сотрудники ПСЧ-14 по охране острова Кижи 1 ПСО ФПС Главного управления МЧС по Карелии побывали в деревне Кургеницы. Об этом сообщили в паблике «1 пожарно-спасательный отряд Республики Карелия».





Деревня находится в Медвежьегорском районе на острове Большой Клименецкий. В зимнее время деревня пустеет, но круглогодично там проживает бывший смотритель кижских памятников, а ныне пенсионерка, вдова, Светлана Давыдовна Филина.





Проживает женщина в доме с печным отоплением, рассказал начальник отделения профилактики пожаров ПСЧ-14 капитан внутренней службы Артем Бочаров, — поэтому перед новым годом в рамках обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов Кижского ожерелья было принято решение установить у нее в доме пожарные извещатели.



Перед новым годом Артем Бочаров вместе с заместителем командира пожарного корабля «Вьюн-10» младшим лейтенантом Дмитрием Буланом установили три пожарных извещателя — АПИ.





Как отметили в источнике, в ходе задушевной беседы Артем Бочаров рассказал женщине о правилах пожарной безопасности, напомнил номера телефонов экстренных служб, а также записал в ее мобильный телефон номер дежурного ПСЧ-14.

После обследования печи и дымохода, убедившись, что все в порядке, Артем вручил Светлане иллюстрированные памятки по правилам пожарной безопасности и огнетушитель.





Как пояснили в источнике, пожарный извещатель АПИ — это устройство информирования о возгорании, реагирующее на дым на начальной стадии, когда потушить огонь можно подручными средствами. Всего одного извещателя в комнате достаточно, чтобы оповестить и разбудить даже крепко спящего человека.