Пожарные приграничного района Карелии учатся разбирать завалы после удара вероятного противника

В Калевальском районе республики проходят учения спасателей.

Во вторник, 3 октября, в 11.00, спасатели Калевальского района начали масштабные учения.



«В результате применения противником современных средств поражения произошло частичное обрушение здания администрации района, под завалами предположительно находятся четыре человека», — говорится в сообщении паблика калевальских пожарных.



Диспетчер ЕДДС включил сирены, началась эвакуация служащих администрации.



«В нормативные сроки к месту тренировки прибыли расчеты ОМВД России по Калевальскому району, Отряда противопожарной службы района, бригады скорой помощи Калевальской ЦРБ и МЧС», — сказано в сообщении.



Территорию, где проходили учения, взяли под охрану. На место происшествия вызвали тяжелую технику для разборки условных завалов и обрушений.



Мероприятие проводилось в рамках общероссийской тренировки ГУ МЧС по Республике Карелия.











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