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Пожарные пройдут по неблагополучным адресам в городах и селах Карелии

Новости. Общество
18:20, 18 Мая 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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В Карелии с 25 мая по 25 июня пройдет месячник пожарной безопасности.

По сообщению Государственного комитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, в рамках месячника на территории региона планируется проведение оперативных проверок мест проживания социально неблагополучных граждан. Так, специалисты побывают в домах малообеспеченных семей, детей и подростков, склонных к совершению правонарушений. Не оставят без внимания участники рейдов и людей без постоянного места жительства.

"Большая часть противопожарных мероприятий будет проведена в июне, так как в связи с угрозой распространения на территории нашей республики коронавирусной инфекции, сроки проведения месячника сдвинуты. Все мероприятия будут обеспечены с должным уровнем безопасности с учетом складывающейся обстановки", - пишут в паблике Госкомитета.

Кроме работников Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения к проведению месячника будут также привлечены сотрудники МЧС Карелии, представители органов местного самоуправления и республиканского отделения общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество".

Ранее два человека пострадали на пожаре в жилом доме в Петрозаводске.

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