Пожарные работали на месте страшного ДТП со смертельным исходом в Пряжинском районе

Напомним, 24 января в Пряжинском районе на трассе «Кола» произошло ДТП, в результате которого 4 человека погибли.

Около поселка Матросы столкнулись «Вольво» и «ГрейтВол».



Погибшие - 41-летний водитель китайского внедорожника, житель Петрозаводска, а также трое его пассажирок.

Как пишет «МК в Карелии», ссылаясь на собственные источники, в автомобиле Volvo ехала семья — отец за рулем, мать и двое детей в пассажирских креслах.

Глава семейства от госпитализации отказался, медики оказали ему разовую помощь на месте. 31-летнюю женщину увезли в БСМП, а 13-летнюю девочку и 9-летнего мальчика — в Детскую республиканскую больницу. Дети получили тяжелые травмы.

На место аварии выезжали прокурор республики Дмитрий Харченков, его заместитель Дмитрий Гаррес и прокурор Пряжинского района Константин Лебединский. Прокуратура Карелии взяла на контроль расследование смертельного ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.