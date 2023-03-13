Ребенок во время игры застрял между сараем и легковушкой в райцентре Карелии (ВИДЕО)

Пожарные спасли маленького жителя Пудожа, который оказался зажат между хозпостройкой и стоящим рядом автомобилем.

В понедельник, 13 марта, пожарным Пудожа сообщили о том, что мальчик во время игры в районе домов на улице Ленина оказался зажат между деревянной хозяйственной постройкой и машиной, стоящей рядом.



Самостоятельно выбраться он не мог. На место выехал караул пожарной части №50 Пудожа.



Мальчика освободили с помощью ручного гидравлического инструмента и передали сотрудникам скорой помощи, говорится в сообщении паблика «Отряд Противопожарной Службы по Пудожскому району».