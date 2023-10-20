Пожарные расчеты из трех поселков Карелии боролись с огнем в дачном кооперативе

На берегах Урозеро полыхал дом.

Сигнал тревоги о пожаре в СНТ «Теплоэнергетик» Пряжинского района Карелии, расположенном на берегу Урозеро, поступил 20 октября в 19.03. Об этом сообщили в отряде противопожарной службы Пряжинского района.

Ликвидировали пожар спасательные подразделения из поселков Чална и Мелиоративный, а также В/Ч «Чална-1».

Полностью ликвидировать возгорание в дачном доме удалось лишь к 00.30 часам 21 октября.