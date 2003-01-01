Пожарные спасли 88-летнюю женщину в карельском поселке Пиндуши

Пенсионерка упала в квартире и не могла подняться без посторонней помощи.

В поселке Пиндуши Медвежьегорского района пожарные спасли 88-летнюю женщину. Сегодня, 29 ноября, селянка получила серьезную травму в собственной квартире.

Как рассказали в Госкомитете по безопасности. родственники пенсионерки обратились за помощью в 11:10, сообщив, что пожилая женщина упала в квартире на четвертом этаже и не может подняться. Сами они не могли попасть в помещение.

На место выехал дежурный караул пожарной части. Спасатели вскрыли входную дверь специальным инструментом. Женщину подняли с пола и переместили на диван, после чего вызвали скорую помощь. Медики диагностировали у пострадавшей перелом бедра.

Пожарные перенесли женщину на носилках с четвертого этажа в карету скорой помощи. Пенсионерку госпитализировали в Медвежьегорскую центральную районную больницу для дальнейшего лечения.