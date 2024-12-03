Пожарные спасли 92-летнюю пенсионерку из горящей квартиры в Петрозаводске

Ночной пожар на улице Железнодорожная едва не закончился трагедией.

Сообщение о пожаре в четырехэтажном доме на улице Беломорская поступило на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска в 1.41 ночи 4 декабря. Звонивший мужчина сообщил о горящем балконе в соседнем доме, написали в паблике первого пожарно-спасательного отряда.

Пожарные оперативно поднялись на четвертый этаж, вскрыли дверь и попали в квартиру. Вся она была полна дыма, балкон был охвачен пламенем, а хозяйка квартиры без чувств лежала в коридоре. Ее вынесли в безопасное место и оказали медицинскую помощь.

Квартиру потушили, подав ствол для тушения балкона с улицы. Из подъезда пришлось эвакуировать еще троих человек.

В итоге огонь повредил постельные принадлежности и балкон. Причины будут определять специалисты. В отряде предположили, что у женщины загорелись постельные принадлежности, она выкинула их на балкон, а сама попыталась покинуть горящую квартиру, но на большее сил не хватило. Хозяйка, 92-летняя пенсионерка, была госпитализирована с ожогом верхних дыхательных путей.