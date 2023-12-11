Пожарные спасли человека из огня на севере Карелии

Многоквартирный дом в Костомукше оказался охвачен пламенем.

В Костомукше на улице Надежды вчера, 11 декабря, начался пожар в 10-квартирном доме. Об этом «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии.

Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 15.07, а через 5 минут спасатели были на месте. К моменту приезда пожарных огонь охватил около 20 кв. метров чердачного помещения.

В ходе тушения пожара был спасен один человек.

Всего в тушении принимали участие 13 человек на 7 единицах техники. Локализован пожар был за 8 минут.