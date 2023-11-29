Кадры с места пожара в Соломенном, где огнеборцы спасли четырех человек из горящего деревянного дома

Кадры опубликованы группой пожарной части Соломенного.

Напомним, 28 ноября, пожарно-спасательные подразделения Прионежского района ПЧ-75 м. Соломенное и г. Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в 2-х этажном 12-ти квартирном деревянном жилом доме по адресу в Соломенном, ул.9 Января.

Как рассказали в источнике, пожарными от верной гибели было спасено четыре человека. Одна из женщин серьезно пострадала. Она получила ожоги 25% тела и была доставлена в реанимацию.

Кроме того, в ходе проведения аварийно-спасательных работ из опасной зоны эвакуировали десять человек.