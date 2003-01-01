РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Тема недели
«Это не только про танцы»: организаторы Рождественского бала в Петрозаводске рассказали о своем проекте
07 января, 18:02 Статьи
Кинотетрис
«Чебурашка 2»: семейная приключенческая комедия обещает повторить успех первой части
06 января, 16:44 Статьи
Обществоведение
Созидатели Карелии 2025-го: о тех, кто делает наш мир лучше
05 января, 17:31 Статьи
Новости

Пассажирка перевернувшегося в Карелии судна на воздушной подушке рассказала о неадекватном водителе

17:20

Посылки из Карелии передали землякам, служащим в Белгородской области

16:50

Московские туристы на трассе «Кола» спасли водителя в 25-градусный мороз

15:55

Пожарные спасли дом в селе Шелтозеро в Карелии

15:19

В Карелии разработали концепцию создания более 20 геопарков

14:45

Карельский митрополит назвал храмы, которые были освящены в республике в 2025 году

13:59

Тысячи жителей Карелии получили помощь в 2025 году в рамках выездной работы медиков

13:09

Три человека пострадали в страшной аварии около Питкяранты

11:55

Стали известные новости подробности ЧП с судном на воздушной подушке в Онежском озере в Карелии

11:30

Электрические провода искрили и горели в поселке Прионежского района

10:35

Рождественское богослужение прошло в кафедральном соборе Петрозаводска

09:46

В Петрозаводске произошло ДТП с участием трёх автомобилей

09:00

В Карелии в -15 прошел второй день Республиканских соревнований по биатлону

08:30

Ученые предупредили о связи популярной диеты с раком печени

00:10

В Рождественскую ночь люди смогут увидеть уникальный для столетия парад планет

23:02

В России напомнили, что оплату коммунальных услуг за декабрь необходимо произвести до 12 января

22:02

Жители Карелии смогут подать заявление на заключение договора купли-продажи леса для заготовки дров

21:02

Судно «Гандвик-1» карельской компании «Вирма» включено в список для экспорта рыбопродукции в Бразилию

20:02

Пятеро туристов спасены у острова Кижи благодаря оперативной реакции экстренных служб и местных жителей

19:32

Ночное праздничное богослужение Рождества Христова пройдёт сегодня в Петрозаводске

19:02

Правительство РФ планирует развивать удалённую занятость для пенсионеров и обучать предпенсионеров

18:02

Груз для участников СВО из Карелии прибыл в Курскую область

17:32

В Карелии сохранится аномально холодная погода с температурой до -30°С

17:02

Театры и музеи Петрозаводска опубликовали афиши рождественских культурных мероприятий

16:32

В Карелии более 1900 подростков приступили к работе в 2025 году по направлению службы занятости

15:32

В Карелии пожарные за 13 минут успели ликвидировать возгорание и спасли дом

15:02

В Карелии за прошедшую неделю выявлено более 8 тысяч случаев ОРВИ и гриппа

14:02

Пенсионерка из Карелии пропала в канун Нового года, уехав в Петербург

13:02

В Петрозаводске ищут возможную подозреваемую в хищении денег со счёта

12:02

В Карелии почти в - 20 мороза стартовали республиканские соревнования по биатлону

11:02

Девять пожарных тушили пожар в бане под Петрозаводском

10:02

Массовые проверки водителей пройдут в Петрозаводске

09:02

Аномально холодную погоду ожидают в Карелии в ближайшее время

08:31

«Чебурашка» впереди: названы три фильма, лидирующие в прокате в новогодние каникулы

00:10
Пожарные спасли дом в селе Шелтозеро в Карелии
Сегодня 15:19 Происшествия
Поделиться

Хозяева дома в старинном вепсском селе отделались легким испугом.

фото: © Госкомитет Карелии по безопасности

О пожаре, который мог стать серьезным ЧП, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности. 7 января по системе 112 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Шелтозеро Прионежского района. На место происшествия выехали огнеборцы из Шелтозера.

На месте происшествия было обнаружено горение стены за дровяной печью на площади всего один квадратный метр. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Дом спасен.

Накануне в Суоярви пожарные за 13 минут успели ликвидировать возгорание и спасли дом.

Обсудить (0) в ленту
Пассажирка перевернувшегося в Карелии судна на воздушной подушке рассказала о неадекватном водителе
Сегодня, 17:20 Происшествия
Московские туристы на трассе «Кола» спасли водителя в 25-градусный мороз
Сегодня, 15:55 Общество
Три человека пострадали в страшной аварии около Питкяранты
Сегодня, 11:55 Дорожная хроника
Стали известные новости подробности ЧП с судном на воздушной подушке в Онежском озере в Карелии
Сегодня, 11:30 Происшествия
Ирина Чернецова
главный врач городской поликлиники №1
Не надо съедать по тарелке оливье...
О том, как пережить новогодние праздники без вреда для здоровья

подробнее

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение