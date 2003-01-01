Пожарные спасли дом в селе Шелтозеро в Карелии

Хозяева дома в старинном вепсском селе отделались легким испугом.

О пожаре, который мог стать серьезным ЧП, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности. 7 января по системе 112 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Шелтозеро Прионежского района. На место происшествия выехали огнеборцы из Шелтозера.

На месте происшествия было обнаружено горение стены за дровяной печью на площади всего один квадратный метр. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Дом спасен.

Накануне в Суоярви пожарные за 13 минут успели ликвидировать возгорание и спасли дом.