Пожарные спасли двух человек из горящего дома в Петрозаводске

Пожар произошел 28 октября на Шуйском переулке, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 21.49 на пер. Шуйском, 9 произошел пожар в частном жилом доме. В результате поврежден 2 этаж и кровля на площади 100 кв м.



Причина, виновный, ущерб устанавливаются.



Для ликвидации привлекались подразделения по рангу пожара "1-БИС".



Спасены два человека.