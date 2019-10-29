Пожарные спасли двух человек из горящего дома в Петрозаводске

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Пожар произошел 28 октября на Шуйском переулке, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В 21.49 на пер. Шуйском, 9 произошел пожар в частном жилом доме. В результате поврежден 2 этаж и кровля на площади 100 кв м.
Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
Для ликвидации привлекались подразделения по рангу пожара "1-БИС".
Спасены два человека.
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