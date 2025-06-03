Пожарные спасли женщину с маленьким ребенком в Беломорске

На улице Мерецкова понадобилось вскрывать дверь квартиры.

В Госкомитете Карелии по ОЖ и БН сообщили о спасательной операции, развернувшейся в доме на улице Мерецкова в Беломорске сегодня, 14 июня.

В 13.30 поступило сообщение о помощи. Необходимо было вскрыть дверь квартиры, где находились женщина и 3-летний ребенок.

Пожарные вскрыли запертую дверь, а затем помогли в транспортировке пострадавшей до кареты скорой помощи. По предварительной информации, у женщины случился инсульт. Ребенок не пострадал.