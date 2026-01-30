Пожарные спасли жилой дом от огня в Карелии

Пожарные расчёты из Медвежьегорского района ликвидировали возгорание трёхсекционного сарая в деревне Толвуя.
Сообщение о пожаре поступило в 11:24 через систему-112, сообщает Госкомитет по безопасности Карелии.
К месту вызова были направлены силы отдельного пожарного поста ПЧ-15 из Великой Губы и Шуньги: 2 автоцистерны, 4 человека.
До прибытия техники местная добровольная пожарная команда установила мотопомпу на Онежское озеро.
По прибытии пожарные подали три водяных ствола от автоцистерн и мотопомпы.
В результате деревянный дровяник размером 15 на 3 метра был полностью уничтожен огнём.
Остановлено распространение огня на соседние хозпостройки и 3-х квартирный жилой дом.
Пострадавших нет.
Госкомитет напоминает: в случае любой чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно звонить по телефону 112.
Ранее в Заозерье потушили пожар на электроподстанции, в пожаре так же участвовали четыре спасателя.