Пожарные спасли жилой дом в карельской деревне Педасельга

В Прионежском районе в предновогодний вечер загорелся жилой дом.

Вчера вечером, 31 декабря, в деревне Педасельга на улице Центральная произошло возгорание в частном доме. Сообщение о пожаре на втором этаже поступило спасателям в 20:26.

Как рассказали в Госкомитете по безопасности, на место происшествия выехали расчеты из поселков Деревянное и Ладва. Пожарные немедленно эвакуировали из горящего здания газовый баллон, после чего приступили к тушению огня.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей пожар удалось локализовать в 21:01 и полностью ликвидировать к 21:48. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Дом спасли, обошлось без пострадавших.

