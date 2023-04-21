Пожарные справились с горевшим мусором под Петрозаводском (ФОТО)

В воскресенье, 18 июня, спасатели Карелии выезжали по тревоге на тушение мусора.
В это воскресенье, 18 июня, в 09.09 пожарные Пряжинского района из поселка Чална в составе двух человек и одной единицы техники выезжали по тревоге.
На улице Шуйская горел мусор на площади в пять квадратных метров. Через девять минут возгорание ликвидировали, сообщили в паблике «ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району».
В это воскресенье, 18 июня, в 09.09 пожарные Пряжинского района из поселка Чална в составе двух человек и одной единицы техники выезжали по тревоге.
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