Пожарные справились с горевшим мусором под Петрозаводском (ФОТО)

В воскресенье, 18 июня, спасатели Карелии выезжали по тревоге на тушение мусора.

В это воскресенье, 18 июня, в 09.09 пожарные Пряжинского района из поселка Чална в составе двух человек и одной единицы техники выезжали по тревоге.



На улице Шуйская горел мусор на площади в пять квадратных метров. Через девять минут возгорание ликвидировали, сообщили в паблике «ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району».























В это воскресенье, 18 июня, в 09.09 пожарные Пряжинского района из поселка Чална в составе двух человек и одной единицы техники выезжали по тревоге.



