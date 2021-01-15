Пожарные три часа тушили загоревшийся жилой дом в райцентре Карелии

Серьезный пожар произошел накануне вечером в Кеми - спасателям потребовалось три часа, чтобы его потушить.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, в пятницу, 15 января в 17:10 пожарно-спасательные подразделения Кемского района (12 человек, 4 единицы. техники) привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме по адресу: Кемь, ул. 2-ой Пятилетки, дом 18.

Только через три часа, в 20:02 пожар был ликвидирован.

Кроме этого, накануне вечером произошел еще один пожар в частном жилом доме.

В 20:10 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района (9 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме по адресу: Сегежа, ул. Привокзальная, дом 9А.

Пожар был ликвидирован через час, в 21:20.

Ранее сообщалось, что страшный пожар ночью 14 января уничтожил дом в поселке Эссойла Пряжинского района.