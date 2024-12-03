Пожарные тушили горящий автобус в Петрозаводске

В столице Карелии прошли пожарно-тактические занятия.

«Автобус в Петрозаводске загорелся в результате ДТП»: такова была легенда очередных пожарно-тактических занятий, прошедших в Петрозаводске с утра 2 декабря. Об этом сообщили в 1 пожарно-спасательном отряде Карелии.

Темой занятий было: «Проведение аварийно-спасательных работ и тушение пожаров при ликвидации последствий ДТП». Пожарные деблокировали пострадавших из легкового автомобиля, а затем потушили легковушку и автобус, загоревшиеся после условной аварии.

По словам руководства пожарной части, все учебные вопросы были отработаны в полном объеме. Предполагается продолжение учебы.