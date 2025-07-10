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Пожарные тушили свалку на севере Карелии

Новости. Происшествия
13:50, 22 Июля 2025
фото: © Госкомитет Карелии по безопасности

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Пожар на свалке произошел вблизи поселка Калевала.

Сообщение о возгорании на свалке твердых бытовых отходов в 6 км от поселка Калевала поступило сегодня утром, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности.

В 09.03 на место происшествия выехал дежурный караул пожарной части поселка Калевала и одна автоцистерна. Была угроза перехода огня на лес, уточнили спасатели.

В тушении принимала участие техника обслуживающей организации «Калевальские коммунальные системы» — 1 водовозная машина, 1 трактор ДТ-75.

Площадь пожара составила 100 кв. м. Ликвидировать его удалось в 11:40. Причины выясняются.

Ранее режим повышенной готовности введен в Медвежьегорском районе. Такое решение связано с пожаром на территории полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в Медвежьегорске.

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