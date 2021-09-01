Пожарные учились тушить избирательный участок на севере Карелии (ВИДЕО)

Кемские спасатели провели тренировку по обеспечению безопасности на местном избирательном участке.

Первого сентября сотрудники пожарной части № 22 по охране города Кемь выезжали на пожарно-тактические занятия на избирательный участок. Об этом сообщает паблик спасателей в соцсети.

Объект находится в здании бывшего автотранспортного предприятия. На месте были отработаны боевые действия подразделения, проверены ближайшие к избирательному участку источники наружного противопожарного водоснабжения.

Ранее сообщалось, как на севере Карелии спасатели оттачивали навыки борьбы с пожарами.