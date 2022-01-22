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Пожарные в Карелии ночью вывели из горящего дома 37 человек

Новости. Происшествия
13:10, 23 Января 2022
фото: © Илья Сергеев / ТАСС

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Спасатели в Сортавале эвакуировали 37 человек, в том числе 6 детей, из горящей пятиэтажки.

В официальном паблике МЧС по Республике Карелия появилась информация о пожаре в Сортавале — 23 января в 01.09 пожарно-спасательные подразделения Сортавальского района в числе 11 человек на 3 единицах техники были привлечены для тушения полжара в Сортавале, на улице Бондарева, 11. В 01.23 пожар был потушен.

Как «Столице на Онего» уточнили в пресс-службе МЧС, пожар произошел в одной из квартир пятиэтажного дома. Была серьезно повреждена одна из комнат в квартире. Предварительной причиной признано неосторожное обращение с огнем.

На пожаре был травмирован один человек. Всего же пожарные спасли, эвакуировав из подъезда, 37 человек, среди которых было шестеро детей.

Виновные и ущерб устанавливаются.

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