Пожарные в Карелии помогли автомобилисту, улетевшему в кювет с плохо почищенной дороги

Пудожские спасатели вернули автомобиль на дорогу после съезда в кювет.
В ночь на 21 марта спасателям Пудожского района стало известно о том, что на дороге у деревни Остров люди нуждаются в помощи.
На место выехали спасатели из поселка Кривцы, сообщили в паблике «Отряд Противопожарной Службы по Пудожскому району».
Выяснилось, что на 347 километре трассы Вологда - Пудож - Медвежьегорск, на нечищенном участке автодороги иномарка съехала в кювет и врезалась в ледяной бруствер.
Самостоятельно люди выбраться не могли. Пожарные отбуксировали на дорогу.
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