Пожарные в Карелии помогли автомобилисту, улетевшему в кювет с плохо почищенной дороги

Пудожские спасатели вернули автомобиль на дорогу после съезда в кювет.

В ночь на 21 марта спасателям Пудожского района стало известно о том, что на дороге у деревни Остров люди нуждаются в помощи.



На место выехали спасатели из поселка Кривцы, сообщили в паблике «Отряд Противопожарной Службы по Пудожскому району».



Выяснилось, что на 347 километре трассы Вологда - Пудож - Медвежьегорск, на нечищенном участке автодороги иномарка съехала в кювет и врезалась в ледяной бруствер.



Самостоятельно люди выбраться не могли. Пожарные отбуксировали на дорогу.