Пожарные в Карелии спасли тонувшего в глине ребенка (ВИДЕО)

В Пудожском районе спасатели вытащили подростка, застрявшего в массе жидкой глины.

Как сообщили в паблике Отряда Противопожарной Службы по Пудожскому району, сообщение о происшествии поступило в гарнизон пожарной охраны 11 апреля. Личный состав пожарной части № 50, руководство части и отряда выехали к школе № 3. Недалеко от нее подросток завяз в массе жидкой глины, в которую был погружен по нижнюю часть бедра.

Местные жители не смогли сами вызволить ребенка из западни.

Пожарные провели разведку и установили на глину поддон. С помощью местных жителей подростка достали из глины и на пожарном автомобиле доставили к родственникам.

Отряд Противопожарной Службы по Пудожскому району поблагодарил очевидцев, принявших участие в спасении подростка, за оказанную помощь.