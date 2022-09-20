Пожарные в Карелии спасли жилой дом от огня (ФОТО)

В Медвежьегорском районе вспыхнувшая деревянная постройка угрожала соседним строениям.
Как сообщили в паблике Отряда противопожарной службы по Медвежьегорскому району, минувшим вечером в городе случился пожар. Загорелась деревянная постройка, расположенная во дворе частного дома на улице Анохина. Сообщение на пульт диспетчера поступило в 20.38.
Огонь угрожал соседним строениям. На место выехали 11 человек — дежурные караулы Медвежьегорской и Пиндушской пожарных частей.
К прибытию пожарных огонь набрал силу, но за полчаса огнеборцы сумели обуздать пламя. Соседние дом и баня остались нетронуты.
Как уточнили в отряде, пострадавших в пожаре нет, причины устанавливаются.
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