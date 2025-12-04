Пожарные в Карелии вскрыли квартиру для спасения пожилого мужчины

Сотрудники пожарно-спасательного подразделения Олонца сегодня утром оказали экстренную помощь в проникновении в квартиру, где находился беспомощный пожилой мужчина.
В 09:50 в службу экстренного реагирования «112» поступило сообщение о том, что в квартире на ул. Свирских дивизий, 11 находится мужчина 1951 года рождения в беспомощном состоянии, с подозрением на инсульт. Возникла необходимость во вскрытии дверей для доступа медиков.
К месту вызова немедленно выехал личный состав Пожарной части № 35 в составе четырёх человек. Спасатели оперативно вскрыли дверь квартиры, обеспечив доступ к пострадавшему.
В итоге мужчина был передан бригаде скорой медицинской помощи и транспортирован в автомобиль для дальнейшего оказания медицинской помощи.
Подразделения пожарной охраны привлекаются для аварийно-спасательных работ, в том числе для вскрытия дверей, не только при пожарах, но и по запросу экстренных оперативных служб для спасения жизни и здоровья граждан.
