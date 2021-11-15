Пожарные в Карелии за время новогодних каникул спасли 18 человек

Статистику с начала 2022 года привели в пресс-службе МЧС республики.

С начала 2022 года в Карелии был зарегистрирован 31 пожар, где погибли трое человек. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года на 39 пожарах пришелся один смертельный исход. Также в нынешнем году один человек травмировался на пожаре. Спасти пожарные сумели 14 человек. Больше половины всех пожаров произошли в жилых домах.

Пожарно-спасательные подразделения 19 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и оказание помощи пострадавшим. Были спасены 4 человека, в том числе 1 ребенок.

Всего в дни новогодних каникул более 350 пожарных при 120 единицах техники обеспечивали безопасность жителей республики. Чрезвычайных ситуаций в Карелии допущено не было.