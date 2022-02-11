Пожарные в районе Карелии вытащили мужчину из горящей кровати

В Кондопоге произошел пожар, на котором пострадал один человек, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую субботу, 12 февраля, в 17.07 в Кондопоге в деревянном 2-этажном, 8-квартирном доме на улице Садовая, 10 произошел пожар.

Прибывшие в течение 5 минут после вызова пожарные достали из огня мужчину 1961 года рождения.

По информации МЧС, спасенный получил ожоги руки и ноги 3-4 степени, и был госпитализирован.

Причины пожара устанавливаются. В квартире огнем повреждены постельные принадлежности на площади 1 кв.м.