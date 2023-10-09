Пожарные восемь часов тушили заброшенный дом на Беломорско-Балтийском канале

В ночь на 11 октября в Медвежьегорском районе республики произошел сильный пожар.
В 00.59 спасателем стало известно о возгорании расселенного дома в поселке при первом шлюзе ББК рядом с Повенцом.
Пожарным потребовалось восемь часов, чтобы погасить пламя. С возгоранием справились к 09.35, сообщили в МЧС Карелии.
Дом полностью сгорел.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание