Пожарные восемь часов тушили заброшенный дом на Беломорско-Балтийском канале

В ночь на 11 октября в Медвежьегорском районе республики произошел сильный пожар.

В 00.59 спасателем стало известно о возгорании расселенного дома в поселке при первом шлюзе ББК рядом с Повенцом.



Пожарным потребовалось восемь часов, чтобы погасить пламя. С возгоранием справились к 09.35, сообщили в МЧС Карелии.



Дом полностью сгорел.