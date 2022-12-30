Пожарные вовремя отреагировали на короткое замыкание в магазине в районе Карелии

Днем 5 января в магазине в Пряжинском районе Карелии произошло короткое замыкание.
В четверг, 5 января, около 14.00 в магазине «Рубин» села Ведлозеро произошло короткое замыкание электропроводки.
На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения Пряжинского района.
Спасатели успели вовремя, пожара не было, обошлось без пострадавших, говорится в сообщении паблика «ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району».
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание