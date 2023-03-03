Пожарные выехали на вызов в школу в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Дым в школе на улице Антикайнена поднял по тревоге спасателей Петрозаводска.

Утром 4 марта пожарные выехали на вызов в центр Петрозаводска. Дым шел из окон 4-го этажа школы № 9 по улице Антикайнена.

Соответствующее видео было опубликовано в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии». Автор видео полушутя предположил, что в школе таким образом хотели быстро сделать демонтаж в одном из классов.

В МЧС Карелии «Столице на Онего» подтвердили вызов на Антикайнена. Но, как оказалось, тревога была напрасной. В кабинетах производился ремонт, и то, что очевидцы приняли за дым, было пылью. Помощь пожарных не потребовалась.