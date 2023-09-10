Пожарные выезжали на пожар в Пряжинский район

В поселке Эссойла горел мусор.

О пожаре в поселке Эссойла рассказали в отряде противопожарной службы Пряжинского района.

В воскресенье, 10 сентября, в 19.50 личный состав пожарно-спасательного подразделения Пряжинского района ПЧ-70 выехал в поселок Эссойла. Там на улице Первомайской горел мусор.

В 19.59 пожар был потушен, сообщили в паблике пожарных.

Ранее мы сообщали о том, что огнеборцы усмирили ночной огонь в карельской деревне.