Пожарные вытащили застрявшую в сугробе скорую с пациентом на севере Карелии

Скорая помощь застряла в снегу в деревне Выгостров Беломорского района.
В итоге медикам пришлось просить помощи у спасателей. Как рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности. Как рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности, в 09:25 пожарные Беломорска были мобилизованы для оказания помощи бригаде скорой медпомощи, столкнувшейся с непредвиденными трудностями при выезде из переулка Речной.
В результате неблагоприятных погодных условий и образования снежных заносов карета скорой помощи вместе с больным оказалась заблокирована в сугробе.
Взаимовыручка среди экстренных служб — обычное дело. Четкая координация между пожарными и медиками помогла быстро доставить больного в медицинское учреждение.
Ранее автомобиль скорой помощи сгорел на территории Олонецкой больницы.