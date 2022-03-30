Пожарные вывезли с острова в Карелии пожилую женщину с инсультом

Сотрудники МЧС спасли жительницу деревни Сенная Губа, которая перенесла инсульт.

Как рассказали «Столице на Онего» в МЧС Карелии, инцидент произошел в минувшую субботу, 23 апреля. В 22.10 сотрудники пожарно-спасательной части № 14 по охране острова Кижи выехали на судне на воздушной подушке на остров Большой Клименецкий, откуда поступил звонок с просьбой о помощи. Пожилая женщина в деревне Сенная Губа перенесла инсульт, ее было необходимо доставить в больницу.

Пожарные оперативно эвакуировали пенсионерку в деревню Оятевщина, где женщину встретила бригада скорой помощи. Пострадавшая была спасена.

Ранее сообщалось, пожарные в Карелии спасли тонувшего в глине ребенка.