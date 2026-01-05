В Карелии пожарные за 13 минут успели ликвидировать возгорание и спасли дом

Сегодня утром в городе Суоярви произошло возгорание, с которым пожарные справились в течение 13 минут. В результате происшествия никто не пострадал.

О возгорании в жилом доме в Суоярви поступило сообщение в систему «112» в 07:32, по информации Госкомитета Карелии по безопасности. К месту вызова выехал дежурный караул пожарной части №42.

Прибывшие пожарные обнаружили, что огонь затронул перегородку между печью и потолком. Площадь возгорания составила около одного квадратного метра. Специалисты провели необходимые работы и полностью ликвидировали пожар к 07:45.

Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание было быстро локализовано и потушено. Пострадавших нет.

